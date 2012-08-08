Heineken收购虎牌啤酒遭泰国富豪强势挑战

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透新加坡/伦敦8月7日电---荷兰啤酒商Heineken(HEIN.AS)欲以60亿美元取得亚太酿酒(APB)APBB.SI控制权的计划,面临泰国第二大富豪苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)家族关系集团的挑战,这可能迫使Heineken必须提高价格.
Heineken为全球第三大啤酒商,APB则是虎牌啤酒制造商,是亚洲成长速度最快的啤酒商之一.Heineken必须决定是否要提高出价,或是冒险可能让苏旭明取得APB的控制权.
上周五Heineken同意买下新加坡星狮集团(F&N)(FRNM.SI)在APB的持股,但苏旭明的关系集团Kindest Place Groups周二提出更高价格,欲买下星狮在APB的7.3%直接持股.
Kindest Place Groups由苏旭明女婿所有,周二意外出价每股55坡元,要买下星狮在APB的直接持股,这个价格比Heineken上周宣布的协议价格高出5坡元.星狮控制APB约40%股权,多数是透过一家与Heineken合资的企业持有.
Heineken控制APB的42%股权,上周同意以每股50坡元,买下星狮的APB股权,这批股权等於价值51亿坡元(41亿美元).如果加上收购其他小股东持股部分,这起购股案价值约达60亿美元.
面对抢亲局面,Heineken坚称自己的收购要约优於泰国对手.
"我们深信我们的收购要约更好,为股东提供更多价值,"Heineken发言人称.
Heineken股价周二收跌2.4%,至44.38欧元,投资人担心收购案可能变成价格战,泰国对手可能抢下APB控制权,或是让持股卖到更高的价格.
"经过这个最新变化,Heineken目前的出价将会失败.它必须开出高於每股55坡元,可能要每股60坡元,才能赢过泰国对手,"新加坡DMG & Partners Securities分析师Goh Han Peng称.
如果泰国对手Kindest Place的出价胜出,它将控制APB逾15%股权.Kindest Place上个月已经达成协议,以每股45坡元价格,向新加坡华侨银行(OCBC.SI)及大东方控股(GELA.SI)买下APB的7.9%股权.(完)
--编译 蔡美珍;审校 吴云凌
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