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路透中文国际短讯 | 2014年 8月 19日 星期二 11:08 BJT

亨氏米粉被检出铅超标 在中国召回4个批次产品

上周五浙江食品安全监管部门称，发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标。亨氏周一称，正召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉。浙江监管部门敦促亨氏对消费者进行损害赔偿。亨氏称向消费者致歉，并向消费者保证亨氏百分百致力于食品质量和安全。图为中国一家超市的进口婴幼儿产品专柜。路透
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