博客：亨氏召回事件重燃中国婴幼儿食品安全疑虑

2013年7月3日，北京一家超市，顾客在看进口奶粉。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

记者 Adam Jourdan/黄瑞黎

美国亨氏（H.J. Heinz）周二称将加强对原料供应商的管控，之前因浙江食品安全监管部门发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标，亨氏在中国召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉。

亨氏称，全面排查后认为事件原因是供应商提供的原料发生了偶发性带入。亨氏正努力减轻此次事件对其声誉的影响。继中国曝出一系列食品安全丑闻后，中国消费者对食品安全非常敏感。

2008年“毒奶粉”事件后，中国消费者对婴幼儿产品的安全尤其敏感。

中国市场研究集团董事总经理雷小山（Shaun Rein）说：“我觉得，现在亨氏很麻烦，因为对事关婴幼儿食品的任何质量控制问题，家长都不肯原谅。”

亨氏官方微博称，亨氏将制定更严格的原料供应商监控和管理制度，继续完善可追溯食品安全管理体系。官方微博还发布了受影响批次产品的退货操作流程。

亨氏表示，对于已经回收的产品进行了单独封存，将在政府监管部门的指导及监督下进行无害化彻底销毁。

浙江省食药监局拒绝透露亨氏米粉铅含量具体水平，但称未来数日将公布此案更多信息。

记者周二通过电话和电子邮件联系亨氏寻求置评，未得到回复。

浙江食品安全监管部门周日称，此次涉及浙江地区问题批次产品共1,472盒。除监管部门现场封存外，亨氏公司截至10日从浙江地区零售终端回收问题批次产品153盒，现已封存于公司广州仓库。

外国品牌婴幼儿食品品牌在中国市场颇受推崇，因家长愿意花更多钱，为孩子购买品质和安全有保障的食品。据慧典市场研究5月报告，中国婴幼儿辅食市场规模约为80亿元人民币，其中不计入婴幼儿配方奶粉。

中国家长对食品中的金属污染非常敏感，因中国的土壤和水污染问题严重，而这些正是金属污染粮食和其他作物的重要途径之一。

分析人士称，即便没人因为亨氏此次涉及召回产品影响健康，铅超标问题还是会导致人心惶惶。中国曾经发生过食品中镉超标和铅超标的问题。

中国网民周二在微博上纷纷质疑，亨氏此次召回事件是否只是个开端，有的网民表示担心对孩子的长期影响。