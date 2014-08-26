博客：亨氏召回事件重燃中国婴幼儿食品安全疑虑

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Adam Jourdan/黄瑞黎
美国亨氏（H.J. Heinz）周二称将加强对原料供应商的管控，之前因浙江食品安全监管部门发现亨氏AD钙高蛋白营养米粉严重铅超标，亨氏在中国召回四个批次的AD钙高蛋白营养米粉。
亨氏称，全面排查后认为事件原因是供应商提供的原料发生了偶发性带入。亨氏正努力减轻此次事件对其声誉的影响。继中国曝出一系列食品安全丑闻后，中国消费者对食品安全非常敏感。
2008年“毒奶粉”事件后，中国消费者对婴幼儿产品的安全尤其敏感。
中国市场研究集团董事总经理雷小山（Shaun Rein）说：“我觉得，现在亨氏很麻烦，因为对事关婴幼儿食品的任何质量控制问题，家长都不肯原谅。”
亨氏官方微博称，亨氏将制定更严格的原料供应商监控和管理制度，继续完善可追溯食品安全管理体系。官方微博还发布了受影响批次产品的退货操作流程。
亨氏表示，对于已经回收的产品进行了单独封存，将在政府监管部门的指导及监督下进行无害化彻底销毁。
浙江省食药监局拒绝透露亨氏米粉铅含量具体水平，但称未来数日将公布此案更多信息。
记者周二通过电话和电子邮件联系亨氏寻求置评，未得到回复。
浙江食品安全监管部门周日称，此次涉及浙江地区问题批次产品共1,472盒。除监管部门现场封存外，亨氏公司截至10日从浙江地区零售终端回收问题批次产品153盒，现已封存于公司广州仓库。
外国品牌婴幼儿食品品牌在中国市场颇受推崇，因家长愿意花更多钱，为孩子购买品质和安全有保障的食品。据慧典市场研究5月报告，中国婴幼儿辅食市场规模约为80亿元人民币，其中不计入婴幼儿配方奶粉。
中国家长对食品中的金属污染非常敏感，因中国的土壤和水污染问题严重，而这些正是金属污染粮食和其他作物的重要途径之一。
分析人士称，即便没人因为亨氏此次涉及召回产品影响健康，铅超标问题还是会导致人心惶惶。中国曾经发生过食品中镉超标和铅超标的问题。
中国网民周二在微博上纷纷质疑，亨氏此次召回事件是否只是个开端，有的网民表示担心对孩子的长期影响。
专家称铅对儿童健康尤其危险，因铅超标可能影响儿童的智力和体格发育。铅中毒可能导致注意力分散、破坏性行为障碍等问题，甚至可能导致死亡。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
俄罗斯金融危机对周边前苏联国家的伤害越来越大，这可能会葬送俄罗斯总统普京打造欧亚经济联盟（EEU）以与美国和欧盟竞争的梦想。
国际原油价格从去年中至今重挫六成，而中国成品油价同期跌幅却不足三成，究其原因，两个月内三次毫无顾忌地上调成品油消费税抵减了部分油价跌幅。尽管“加税没商量”的做法从中国目前规章看并无违规，但另一方面也凸显中国在税收法定性方面的不足。