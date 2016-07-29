焦点：直升机撒钱打破传统禁忌 对货币冲击将远大于量化宽松

2010年9月9日，图为欧元和日元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦7月27日 - 不论是真实的，还是想象的直升机撒钱，央行向经济中挹注的资金都不会比经常使用的量化宽松(QE)注入的更多。然而，这种做法打破了长久以来的禁忌，因而对货币造成的破坏或许要远大于量化宽松。

在实施了数十年的零利率和量化宽松式的资产购买计划后，日本仍深陷通缩泥潭。

在日本准备推出更多刺激计划之际，金融市场流传着这样一种猜测，即日本央行现在或许会更进一步，用新印出来的钞票为政府直接融资，从而跨入“直升机撒钱”范畴。

日本央行周五将结束为期两日的政策会议。该央行坚称，这种货币融资是法律不允许的。

但日圆走势却震荡不止，日圆隔夜波动率达到过去25年来只出现过两次的水平，一次是在2008年，一次是在1998年亚洲金融危机期间。

这种揣测的焦点是这样一种情形，即日本央行可能认购利率可以忽略不计的永续债券，来匹配新的公共支出计划，而政府实际上可能永远不会偿还该债务。

问题是鉴于全球经济停滞不前，日本面临的人口老龄化问题逐渐向其他发达国家蔓延，日本央行的两难窘境是否也是所有主要央行未来会面临的情况。

与此同时，汇市交易员们正在就“直升机撒钱”与量化宽松有何区别进行辩论。

对于许多人而言，打破政策禁忌远比可量化的现金作用更重要，这是对“不计代价”立场的强力宣示，同时还能消除对央行弹药已尽的担忧。

“这是在央行独立性名存实亡且已破釜沉舟的情况下祭出的一招，”货币基金Record的经济研究主管Javier Corominas称。

“如果我们这么做，将只会显示问题非常严重。在那个阶段，为何不把一切都货币化了呢？”

**伯南克因素**

过去一个月日圆上涨，可能与日本首相安倍晋三和美联储前主席伯南克会面的报道有关。众所周知，伯南克支持弗里德曼的直升机撒钱是通缩解决之道的理论。

“市场是对会面的象征性作出反应，对日本承认失败，刚刚同意新发货币来为新债融资做出反应，”三菱东京日联银行驻伦敦的全球市场研究主管Derek Halpenny表示。

“这就是为什么我认为，长期来讲日圆只可能下跌。”

直升机撒钱应该不大可能，因为多数央行都明确或暗示禁止直接货币融资。

这个禁令是欧洲央行宪法的核心，但情况在变化。

五年前德国政界和德国央行坚持，欧洲央行不能也不应购买政府公债，但随着其他刺激增长的手段用尽，对量化宽松的法律和政治阻力也随之消失。

“你也许会说，不管怎样一直都有某种软性形式的直升机撒钱，”Halpenny表示，“货币政策在出于政策目的与影响债务水平之间存在极细微的界线。”

那么，为了持续压低本币汇率，一国可能不得不采取百达资产管理的策略师们所说的“可靠的不负责任(credible irresponsibility)”行为。

问题在于，如果每个国家都开动印钞机，就汇率而言则成了零和游戏--结果与近些年各国都实施量化宽松没有什么不同。尽管日本处于领跑位置，但目前日圆汇率还是处于2008年末期那样的高位。

另一大风险是，治疗方法正变得比疾病更加糟糕。

太平洋投资管理公司(PIMCO)指出，从18世纪至今，从1795年的法国到2007年的津巴布韦，全球共有56起直接货币融资的案例。所有这些都造成了可怕的经济后果。

向消费者直接发钱很可能是最后的招数，如果那都不起作用，政府将来可能极不愿意恢复货币融资禁令--引发系统性崩溃的威胁。

“直升机撒钱与其他可能措施之间的主要差别，在于整个货币体系的信誉，”瑞士经济学家Reto Foellmi本周在路透全球市场论坛的一场讨论中称，“如果按照字面那样直升机撒钱，那么开弓将无回头箭。”(完)