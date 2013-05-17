普京将乘坐直升机上下班

俄罗斯总统普京将很快乘直升机上下班，以安抚公众对其车队造成交通拥堵的愤怒。普京发言人表示，克里姆林宫内已建造了一个直升机停机坪，“一有机会总统将会使用”。莫斯科的主干道封路让车队通过导致城市交通情况恶化，一些官员和有影响力的人物享有交通优先权，引发莫斯科民众不满。路透