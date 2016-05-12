河南允许符合要求的传统企业变更行业标识 以获取银行贷款

路透北京5月12日 - 为缓解企业融资难题，中国河南省出台《优化企业融资服务若干政策措施》，共七个方面26条措施，允许煤炭、钢铁等传统行业中有市场前景、有信用但暂时困难的企业变更行业标识，以获取银行贷款。

河南日报周四报导称，目前河南省已有多家煤炭、电解铝、钢铁企业通过变更主营业务，保住了信贷规模不压减。

上述措施提出，支持用年审制贷款等业务解决续贷问题，并要求设立小微企业信贷风险补偿资金和过桥资金，鼓励和推动金融机构加大对企业的贷款投放力度。

目前，开封、洛阳、新乡等8个市（县）财政到位小微企业贷款风险补偿性质资金共3.23亿元人民币，16个市（县）设立过桥资金共24.68亿元。

该措施还积极支持和鼓励省内外企业在河南设立融资租赁公司，开展各类融资租赁业务，并要求银行不强制搭售理财、保险等金融产品，取消不合理收费。

对各种逃废金融债务行为，政府部门将加大制裁力度，净化金融环境，维护金融机构合法权益。

随着经济增速放缓，煤炭和钢铁等产能过剩行业困难重重。这些行业的企业所发行的信用债亦时有违约出现。

此前已出现多起债券违约的中国东北特殊钢集团上周公告称，应于5月5日兑付的2015年度第二期短期融资券15东特钢CP002，本息共计7.4116亿元，公司未能按照约定筹措足额偿债金额，构成实质性违约。（完）