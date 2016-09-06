河南设立一带一路发展基金 总规模将达千亿元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月6日 - 新华社周一稍晚报道，中国河南省近日设立该省首只服务于“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略的投资基金，基金总规模将达1,000亿元人民币。
该基金由河南省财政厅与邮储银行河南省分行合作设立，采用母子基金架构，母基金规模约100亿元，河南省财政厅所属豫资公司和邮储银行河南省分行各出资50亿元。另外还将吸引撬动信贷和投资资金900亿元。
报道称，该基金采用市场化模式运作，委托专业管理团队进行管理决策。投资项目分为功能类和产业类两大类，二者占基金投资总规模的比例上限分别为70%和30%。
其中功能类项目重点支持河南“一带一路”节点城市的基础设施建设、政府和社会资本合作项目、承接全省产业转移重大项目，投资范围覆盖全省棚户区改造、公路、海绵城市等各类项目。
产业类项目重点投向健康养老、清洁能源、文化旅游、商贸物流等领域。基金项目投资期限可达20年，可有效匹配项目自身需求。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。