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中国财经 | 2016年 9月 6日 星期二 09:12 BJT

河南设立一带一路发展基金 总规模将达千亿元

路透上海9月6日 - 新华社周一稍晚报道，中国河南省近日设立该省首只服务于“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略的投资基金，基金总规模将达1,000亿元人民币。

该基金由河南省财政厅与邮储银行河南省分行合作设立，采用母子基金架构，母基金规模约100亿元，河南省财政厅所属豫资公司和邮储银行河南省分行各出资50亿元。另外还将吸引撬动信贷和投资资金900亿元。

报道称，该基金采用市场化模式运作，委托专业管理团队进行管理决策。投资项目分为功能类和产业类两大类，二者占基金投资总规模的比例上限分别为70%和30%。 　

其中功能类项目重点支持河南“一带一路”节点城市的基础设施建设、政府和社会资本合作项目、承接全省产业转移重大项目，投资范围覆盖全省棚户区改造、公路、海绵城市等各类项目。

产业类项目重点投向健康养老、清洁能源、文化旅游、商贸物流等领域。基金项目投资期限可达20年，可有效匹配项目自身需求。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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