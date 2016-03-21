版本:
中国
国际财经 | 2016年 3月 21日 星期一 17:54 BJT

恒基地产预期香港楼价自高位最多跌30% 无重组计划--主席

路透香港3月21日 - 香港主要地产商--恒基地产(0012.HK)主席李兆基周一称，预期香港楼价自高位最多下跌30%，而集团没有私有化或重组计划。

李兆基在记者会上称，预期香港楼价自高位最多下跌30%，现已下跌一半，未来还有下跌空间。

恒基地产公布，2015年度净利213.26亿港元，按年增长27%；撇除投资物业及发展中投资物业之公允价值变动的基础盈利110.09亿港元，按年升12%。（完）

(记者 雷美珍/郭经伟；审校 杨淑祯)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐