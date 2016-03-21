恒基地产预期香港楼价自高位最多跌30% 无重组计划--主席

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透香港3月21日 - 香港主要地产商--恒基地产(0012.HK)主席李兆基周一称，预期香港楼价自高位最多下跌30%，而集团没有私有化或重组计划。
李兆基在记者会上称，预期香港楼价自高位最多下跌30%，现已下跌一半，未来还有下跌空间。
恒基地产公布，2015年度净利213.26亿港元，按年增长27%；撇除投资物业及发展中投资物业之公允价值变动的基础盈利110.09亿港元，按年升12%。（完）
(记者 雷美珍/郭经伟；审校 杨淑祯)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。