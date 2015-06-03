恒大地产收购中渝置地在重庆的资产 总代价55亿元人民币

路透香港6月3日 - 中国大型房地产商--恒大地产(3333.HK)宣布，将以现金作价55亿元人民币向主要投资中西部房地产的同业--中渝置地(1224.HK)，收购其持有的一家重庆房地产资产的附属公司92%股权及相关贷款。

恒大地产的声明称，将予收购的公司唯一业务是持有重庆中渝之拥有权。重庆中渝现时拥有总建筑面积约342万平方米的已竣工物业及发展中项目的组合，包括住宅、商业、酒店的综合大楼及停车场区域，主要位于重庆市渝北区的心脏地带，该区为中央行政区，主要高速公路的交汇点及新建铁路运输系统枢纽。

卖方中渝置地在另一份声明中称，预计出售可录得除税前净收益约8.42亿港元；至于出售所得款项，将用作偿还银行贷款及一般营运资金。现时公司为数38亿港元中的26亿港元贷款将于一年内到期偿还，出售资产减债可降低未来加息周期展开对公司产生的财务成本负担。

中渝置地表示，虽然公司去年的综合收益及净利润达到纪录新高，但亦受到今年第一季急剧恶化的市场情绪影响，期内合约销售下降约40%。市场深切关注尤其是于二线城市（例如重庆）物业市场大量的未售库存及发展商较弱的资产流动性，情况有可能导致恶性减价及长期混乱的市场调整。

公司表示，自去年起已停止土地收购，但公司今年首季末的总土地储备依然达到1,230万平方米（或以应占基准为850万平方米），其中630万平方米位于重庆，因此认为有需要进一步努力减低库存，尤其是于重庆，以应对中国西部物业市场可能出现的较长期的调整的挑战。

恒大地产上周四进行配股售资，惟碰上港股当日大跌，最终要扩大折让配股，筹资46.5亿港元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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