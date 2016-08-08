恒大集团三度举牌廊坊发展 并成后者第一大股东

人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海8月8日 - 中国区域房地产公司--廊坊发展股份有限公司(600149.SS)周日晚公告称，恒大地产集团公司(3333.HK)上周四增持廊坊发展5%股票，第三次触发举牌标准，并成为后者第一大股东。
公告称，恒大集团在二级市场斥资3.99亿元人民币购入廊坊发展1,900.76万股股票，成交均价为20.98元，并使恒大集团的持股达到15%。这已超过目前廊坊发展第一大股东廊坊市投资控股集团持股比例。
廊坊投资控股近日亦在二级市场增持廊坊发展的股份，7月21日和22日共增持60万股，至上周二廊坊投资控股共持有13.5%廊坊发展股份。
不过，廊坊发展强调，恒大集团的持股权益变动情未导致廊坊发展控股股东、实际控制人的变化。
恒大集团近日购入多只A股地产公司股票，例如取得嘉凯城(000918.SZ)控股权，并斥资91亿元取得国内最大地产公司万科A(000002.SZ)(2202.HK)4.68%股份。
廊坊发展上周五收报20.8元，过去一个月上涨25%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
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