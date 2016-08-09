恒大集团上调2016年度合约销售目标50% 至3,000亿元人民币

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透香港8月9日 - 中国房地产商--恒大集团(3333.HK)周二称，将2016年度合约销售目标上调50%，至3,000亿元人民币。
恒大集团表示，新目标亦将较2015年度实际合约销售额增长49%。而今年首7月累计合约销售金额已达1,847.9亿元，相当于原目标2,000亿元的92.4%。
公司并称，“受益于产品质量的进一步提升，精装修交楼、园林及社区配套设施服务完善，高性价比产品广受购房者认可，加之‘无理由退房’政策持续开展，本集团物业销售屡创新高。”
该股周二收升0.89%，报5.66港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。