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中国财经 | 2016年 8月 9日 星期二 16:48 BJT

恒大集团上调2016年度合约销售目标50% 至3,000亿元人民币

路透香港8月9日 - 中国房地产商--恒大集团(3333.HK)周二称，将2016年度合约销售目标上调50%，至3,000亿元人民币。

恒大集团表示，新目标亦将较2015年度实际合约销售额增长49%。而今年首7月累计合约销售金额已达1,847.9亿元，相当于原目标2,000亿元的92.4%。

公司并称，“受益于产品质量的进一步提升，精装修交楼、园林及社区配套设施服务完善，高性价比产品广受购房者认可，加之‘无理由退房’政策持续开展，本集团物业销售屡创新高。”

该股周二收升0.89%，报5.66港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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