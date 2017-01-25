恒力股份拟斥资115亿元购石化资产 并配套融资至多115亿

路透上海1月25日 - 中国恒力石化股份有限公司(600346.SS)周二公告称，拟定向增发股份的方式向实际控制人范红卫等收购石化资产，作价约115亿元人民币，并拟增发股份配套融资，募资额不超过115亿元。

公告指出，本次购买资产标的包括恒力投资以及恒力炼化，增发股份价格为每股6.85元。而配套融资会向不超过10名特定投资者发行，增发股份价格不低于6.85元，募资将全部用于恒力炼化2,000万吨／年炼化一体化项目。

恒力投资主要资产是其在大连的660万吨PTA（精对苯二甲酸）生产装置，这是全球单体产能最大的PTA生产基地，约占国内实际产能的18%。而恒力炼化正投资562亿元建设2,000万吨炼化一体化项目，建成并达产后预计每年可生产芳烃450万吨以及汽柴油和航空煤油等产品。

恒力石化目前业务为为涤纶纤维相关产品的研发、生产和销售以及热电的生产和销售业务，其中涤纶纤维的主要原材料为PTA，而PTA的主要原料为芳烃。

收购完成后，上市公司将形成“芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的完整产业链，PTA的供应将进一步得到保障，而且恒力炼化生产的汽柴油等产品亦具有良好的市场前景，也将大幅提升上市公司的盈利能力和抗风险能力。

目前上市公司控股股东恒力集团及其一致行动人共持有74.55%股份，实际控制人为陈建华和范红卫夫妇。收购及配套融资后，预计陈建华夫妇的持股比例降为约61%。

恒力股份自去年11月初开始停牌，筹划重大事项，停牌前收8.33元。因上证所须对本次增发方案事后审核，公司股票暂不复牌。（完）