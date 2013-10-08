珠海横琴期待通过主题公园和海洋公园分流赴澳门游客

2011年11月11日在横琴拍到的一位女性为其丈夫拍照的图片。 REUTERS/Tyrone Siu

路透中国横琴岛10月7日（记者 Farah Master） - 中国计划在珠海横琴岛斥资50亿美元打造度假区和主题公园，配备大型游乐场和海洋公园。

长隆国际海洋度假区将于下个月部分开业，是中国将横琴岛建成休闲中心雄伟计划的关键。

尽管中国有一些奢华基础设施项目成为了累赘，横琴岛可能不会如此，主要得益于中国政府的支持及该岛靠近澳门的地理位置。

“我不大怀疑横琴岛会取得成功。”渣打银行驻香港股票研究总监Philip Tulk表示。

“大陆人正在寻找相对容易的娱乐和旅游选择。他们非常期待有意思的新地方，如果长隆国际海洋度假区能够做到，将取得巨大的成功。”

从横琴岛驱车前往澳门只需要10分钟。横琴岛大兴土木的同时，台湾、韩国、菲律宾和越南等地也在开发大规模度假村，以吸引亚洲越来越多的富裕游客。

这些游客中，大多是中国人，很多选择比较近的旅游目的地，比如澳门，澳门是中国唯一一个博彩合法的地方。上个月，澳门博彩收入增加逾五分之一，突破了35亿美元。

去年，近3,000万人次游客前往澳门，但澳门政府增加游客数量的计划受制于土地短缺以及基础设施和服务瓶颈。

横琴岛的面积是澳门的三倍，拥有长长的海滩以及茂密的森林。

横琴新区管委会主任牛敬指出，澳门很小，游客太多，需要扩大；长隆是很好的补充，其定位是休闲旅游。

横琴岛是中国中央政府开发珠三角计划的一部分，也成为了广东省和澳门与香港特别行政区开展政治和经济项目的试验田。

横琴模式也符合中国促进消费、降低增长依赖制造业的计划。

当地官员称，横琴已经吸引了香港信德集团(0242.HK)、意大利游艇生产商Ferretti和喜达屋酒店及度假村国际集团HOT.N等企业2.4亿元的投资。

中国政府禁止在横琴岛开展博彩，但这并未阻止澳门博彩巨头们的脚步。银河娱乐(0027.HK)副主席吕耀东对路透表示，考虑在横琴岛投资体育馆、高尔夫球场和船坞，作为其澳门赌场的补充。

“消费者希望更多体验……我们在澳门没有那么多土地，也太贵。因此横琴岛对我们非常重要。”

横琴岛与澳门之间有两条海底隧道。到2016年，横琴岛与澳门和香港之间将建成跨海大桥。铁路也将延伸至横琴岛。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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