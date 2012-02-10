恒生银行调降今年香港经济增长预估至3%

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透香港2月10日电---香港恒生银行(0011.HK)发布报告,将2012年香港实质生产总值(GDP)增长预测由4%下调至3%,因外围经济不景气正逐步削弱本地消费开支动力,而外贸转差的影响亦逐渐延伸至本土实体经济,令经济放缓的风险正在增加.并预期香港通胀压力将持续.
该行在最新一份《香港经济脉搏》中指出,估计今年上半年香港经济或只按季轻微增长,甚至可能出现按季倒退,"不过,即使经济倒退,相信其收窄幅度亦不会如去年第二季般剧烈."
香港2011年第二季实质本地生产总值增长5.3%,较第一季增长7.6%明显放缓.
报告并称,预期香港通胀压力持续.农历新年期间市民对食品需求强劲,此季节性因素短期内或使消费物价通胀继续高企,但随着有关因素影响减退,而经济增长放缓、食品价格及住屋租金开支转趋平稳,通胀可望於年内逐步回落,预期今年平均通胀下降至4%.去年整体通胀5.3%,为10年以来最高.
尽管环球经济不振,2011年香港本地消费需求却出乎意料强劲.报告预计,2012年访港旅客数字增长仍然理想,只是随着中国内地经济增长减慢,旅客数字的增幅或会稍为回落.另一方面,环球经济转差亦会不利本地居民就业.
"最近政府财政预算案所载的宽减措施可望支持家庭开支增长,惟估计其刺激作用有限.相信未来数月零售销售增长将会放缓,直至2012年第三季以後方见反弹回升."该行估计,全年零售销售额增长14%,去年增幅为24.8%.
出口方面,报告预计随着农历新年过後的季节性需求减少,及泰国早前水灾对区内供应链的影响逐渐浮现,未来数月本港贸易数据或会再次转差,估计全年出口总值增长由去年的10.1%放缓至7%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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