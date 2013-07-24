恒生调低今年中国经济增长率预估值至7.5%

路透香港7月24日 - 恒生银行(0011.HK)最新报告称，由于全球经济持续放缓，令对外贸易活动大受打击，故将今年中国国内生产总值(GDP)增长预测由原先的7.7%调低至7.5%，预计年底前中央政府的宏观经济政策将转趋宽松，并会继续推行利率自由化政策。

该行周三发布的《中国经济脉搏》提到，外围经济疲弱严重打击对外贸易活动，加上中央政府的楼市调控政策及反腐倡廉行动所影响，内地经济增长会进一步放缓。国内生产总值增长由第一季的7.7%进一步放缓至第二季的7.5%，上半年平均增长为7.6%，略高于政府全年7.5%的目标。

报告又指，6月的消费物价通胀由5月的2.1%微升至2.7%，主要受低基数效应及食品价格加速上涨所影响。鉴于猪肉价格或持续上升，该行预计7月通胀回升至约3%，但维持今年消费物价通胀预测在2.8%不变，略高于去年的2.6%。

对于中国央行稍早取消贷款利率下限，但维持房贷利率管制不变的政策，恒生认为是次改革短期影响不大，但却显示中央政府即使面对经济放缓，仍决心推行利率自由化政策。长远来说，有助内地按市场机制调配资源及增加金融业的竞争，预料中央下一步会放宽存款利率的浮动区间以增加银行厘订存款利率的弹性，以达到利率自由化。（完）

(发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/张喜良)

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