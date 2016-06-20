恒生前海基金公司获准设立 为首家外资控股公募基金

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月20日 - 据证券时报周一报道，中国公募基金公司发起人多元化再进一步，首家外资控股的公募基金恒生前海基金管理公司近日获得“准生证”；其获准设立，突破了此前境外机构仅能为参股股东的限制。
该基金管理公司注册地为深圳，注册资本2亿元人民币，恒生银行(0011.HK)、深圳前海金融控股公司分别出资1.4亿元、6,000万元，持股比例分别为70%和30%。
“恒生与前海金控合作，充分反映跨境金融业政策带来的机遇，香港的金融机构将可在内地进一步推动财富管理市场的发展。”恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏表示。
据中国证监会披露，截至今年3月，境内共有101家基金管理公司，其中，中外合资基金管理公司有45家，境外出资方持股比例达到49%的有17家。
根据中国大陆与香港2014年签署内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）补充协议十，大陆允许符合条件的港资金融机构在内地设立合资基金管理公司，港资持股比例可达50%以上。而目前除CEPA特许外，合资基金公司中外资持股比例不可超过49%。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。