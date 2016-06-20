恒生前海基金公司获准设立 为首家外资控股公募基金

路透上海6月20日 - 据证券时报周一报道，中国公募基金公司发起人多元化再进一步，首家外资控股的公募基金恒生前海基金管理公司近日获得“准生证”；其获准设立，突破了此前境外机构仅能为参股股东的限制。

该基金管理公司注册地为深圳，注册资本2亿元人民币，恒生银行(0011.HK)、深圳前海金融控股公司分别出资1.4亿元、6,000万元，持股比例分别为70%和30%。

“恒生与前海金控合作，充分反映跨境金融业政策带来的机遇，香港的金融机构将可在内地进一步推动财富管理市场的发展。”恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏表示。

据中国证监会披露，截至今年3月，境内共有101家基金管理公司，其中，中外合资基金管理公司有45家，境外出资方持股比例达到49%的有17家。

根据中国大陆与香港2014年签署内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）补充协议十，大陆允许符合条件的港资金融机构在内地设立合资基金管理公司，港资持股比例可达50%以上。而目前除CEPA特许外，合资基金公司中外资持股比例不可超过49%。（完）