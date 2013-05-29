恒生预期人民币未来将延续升势 2020年前可自由兑换

路透香港5月29日 - 香港恒生银行(0011.HK)周三发表研究报告称，由于人民币汇率仍被低估，加上预料中国内地经常账顺差于未来数年将会收窄等，因此预期未来人民币升势持续，但升幅温和，料未来两年其中间价将徘徊于每美元兑6-6.2元人民币之间。

但该行相信，中国的汇率改革不会随人民币升值放缓而暂停，估计人民币或于2020年前成为可自由兑换的货币。

恒生银行最新发表的《人民币脉搏》指出，过去一个月人民币兑美元中间价多次升至纪录高位，但受到两大因素影响，预计未来人民币升幅不会明显。

首先，人民币兑美元汇价自2005年7月汇率改革以来已升值逾30%，现时或已接近其均衡水平。该行以不同方法分析，结果均显示人民币汇率于2012年仍被低估，但幅度介乎0.6%至10.1%之间。

其次，该行预料未来数年内地经常账顺差将会收窄、外商直接投资增长有所放缓，而内地对外直接投资则会增加。这等变动将减慢人民币升值的步伐。此外，内地进一步开放资本账交易，亦会带动资金双向流动。

恒生银行相信，中国人民银行过往曾多次扩大人民币兑其他主要货币的每日浮动区间，这趋势未来亦会持续；估计人民币兑美元的每日浮动区间将由目前的1%扩大至1.5%或以上。

此外，内地当局容许资金自由进出的次序为先流入而后流出、先长期资金而后短期资金、先直接投资而后其他投资，以及先机构投资者而后个人投资者。因此该行相信日后的改革将继续循这方向进行，而人民币或于2020年前成为可自由兑换的货币。

至于人民币升值对香港输入通胀的问题，报告称据其研究结果显示，假设汇率的变动完全反映于香港消费物价之上，人民币兑港元每升值10%，本地通胀才会上升约0.5个百分点。

不过，人民币汇率以外的因素仍然可能带动来自内地的进口商品价格上扬，包括内地工资上涨、部分食品价格如肉类价格因内地消费需求日增而上升等。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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