恒信移动投资美国虚拟现实公司 获大中国区内容分销权

路透上海4月8日 - 中国恒信移动商务股份有限公司(300081.SZ)周五公告称，拟投资2,270万美元入股内容提供商美国虚拟现实公司（VRC），成为后者第一大股东，并获得VRC公司内容在大中国区域排他性分销权，为期两年。

VRC公司专注于故事驱动型VR内容的创造，定位于成为全球VR领域有偿内容提供商。公司联合创始人罗伯特·斯特隆伯格曾两度获得奥斯卡最佳美术指导，知名导演史蒂芬.斯皮尔伯格担任公司顾问。

该公司正开发的剧本类内容包括20世纪福克斯出品的电影《火星救援》制作的互动体验VR内容、与史蒂芬·斯皮尔伯格共同开发专为VR形式制作的动画项目、与太阳马戏团合作开发五部VR体验短片等项目。

恒信移动指出，此次投资是公司继与东方梦幻文化产业投资有限公司推进重大资产重组后，转型泛娱乐产业、开展全球化业务的又一重要举措。不仅获得VR内容大中华区分销权，并在VR内容创作、发行及行业应用等方面与VRC建立了紧密合作关系。

恒信移动周五早盘收报54.60元人民币，跌0.30元或0.55%。（完）