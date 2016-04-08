恒信移动投资美国虚拟现实公司 获大中国区内容分销权

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月8日 - 中国恒信移动商务股份有限公司(300081.SZ)周五公告称，拟投资2,270万美元入股内容提供商美国虚拟现实公司（VRC），成为后者第一大股东，并获得VRC公司内容在大中国区域排他性分销权，为期两年。
VRC公司专注于故事驱动型VR内容的创造，定位于成为全球VR领域有偿内容提供商。公司联合创始人罗伯特·斯特隆伯格曾两度获得奥斯卡最佳美术指导，知名导演史蒂芬.斯皮尔伯格担任公司顾问。
该公司正开发的剧本类内容包括20世纪福克斯出品的电影《火星救援》制作的互动体验VR内容、与史蒂芬·斯皮尔伯格共同开发专为VR形式制作的动画项目、与太阳马戏团合作开发五部VR体验短片等项目。
恒信移动指出，此次投资是公司继与东方梦幻文化产业投资有限公司推进重大资产重组后，转型泛娱乐产业、开展全球化业务的又一重要举措。不仅获得VR内容大中华区分销权，并在VR内容创作、发行及行业应用等方面与VRC建立了紧密合作关系。
恒信移动周五早盘收报54.60元人民币，跌0.30元或0.55%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。