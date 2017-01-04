英特尔购买德电子地图公司HERE 15%的股份 进军自动驾驶领域

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福1月3日 - 美国芯片巨擘英特尔(INTC.O)周二表示，将购买德国电子地图公司HERE 15%的股份，以寻求进军自动驾驶技术领域。
英特尔周二向德国反垄断办公室提交一份文件，要求批准其购买由戴姆勒DAIGN.DE、宝马(BMWG.DE)和大众汽车(VOWG_p.DE)联合控股的HERE的股份。
英特尔和HERE在一份声明中称，双方已签署协议，将协同研发用于高度全自动驾驶的高清地图的实时更新。
英特尔未披露收购HERE股权交易的价值，但表示，交易预计将在第一季完成。
宝马、戴姆勒和大众汽车于2015年以28亿欧元从芬兰移动设备生产商诺基亚手中购买了HERE。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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