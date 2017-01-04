英特尔购买德电子地图公司HERE 15%的股份 进军自动驾驶领域

路透法兰克福1月3日 - 美国芯片巨擘英特尔(INTC.O)周二表示，将购买德国电子地图公司HERE 15%的股份，以寻求进军自动驾驶技术领域。

英特尔周二向德国反垄断办公室提交一份文件，要求批准其购买由戴姆勒DAIGN.DE、宝马(BMWG.DE)和大众汽车(VOWG_p.DE)联合控股的HERE的股份。

英特尔和HERE在一份声明中称，双方已签署协议，将协同研发用于高度全自动驾驶的高清地图的实时更新。

英特尔未披露收购HERE股权交易的价值，但表示，交易预计将在第一季完成。

宝马、戴姆勒和大众汽车于2015年以28亿欧元从芬兰移动设备生产商诺基亚手中购买了HERE。(完)