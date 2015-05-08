优步竞购诺基亚的地图业务 出价最高30亿美元--报载

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透5月7日 - 《纽约时报》报导援引熟悉内情人士称，美国叫车服务公司优步（Uber）已向诺基亚NOK1V.HE递交报价，出价最多30亿美元竞购诺基亚的地图业务HERE。
诺基亚称，上月在宣布收购阿尔卡特-朗讯之后，已开始对HERE进行战略评估。
《纽约时报》援引熟悉内情人士称，优步正在与包括宝马、奥迪和梅赛德斯-奔驰等车企在内的一家财团进行竞价。
报导称，这些德国汽车厂商正与百度联手竞购HERE。
优步拒绝置评。
该报称，一家私募股权公司也参与了竞标，诺基亚预计将于5月底宣布出售HERE。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。