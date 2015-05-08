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国际财经 | 2015年 5月 8日 星期五 13:52 BJT

优步竞购诺基亚的地图业务 出价最高30亿美元--报载

路透5月7日 - 《纽约时报》报导援引熟悉内情人士称，美国叫车服务公司优步（Uber）已向诺基亚NOK1V.HE递交报价，出价最多30亿美元竞购诺基亚的地图业务HERE。

诺基亚称，上月在宣布收购阿尔卡特-朗讯之后，已开始对HERE进行战略评估。

《纽约时报》援引熟悉内情人士称，优步正在与包括宝马、奥迪和梅赛德斯-奔驰等车企在内的一家财团进行竞价。

报导称，这些德国汽车厂商正与百度联手竞购HERE。

优步拒绝置评。

该报称，一家私募股权公司也参与了竞标，诺基亚预计将于5月底宣布出售HERE。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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