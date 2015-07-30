女星简·柏金要求爱马仕更换铂金包名称

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎7月28日 - 英国女星兼歌手简·柏金（Jane Birkin）要求爱马仕更换其经典铂金包的名称，称高档皮包背后的鳄鱼养殖和屠宰行为“太残忍”。
“我已要求爱马仕重新命名‘铂金包’，直到他们采纳符合国际标准的更佳生产机制，”柏金通过经纪人发声明称。
柏金称她已签署了由男星杰昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）发起的“善待动物”（Mercy For Animals）请愿书。该请愿书请求人们拒绝“让奇珍动物皮进入衣柜”，以抗议“每年数百万爬行动物遭屠杀，被制成鞋、手袋、腰带和其他配饰”。
1980年代时，柏金与爱马仕前主席让·路易斯·杜马斯（Jean-Louis Dumas）有一次同乘航班，之后同意爱马仕借用自己的姓氏。
以简·柏金和格蕾丝·凯利（Grace Kelly）姓氏命名的爱马仕铂金包和凯莉包位列最抢手的奢侈手袋，起步零售价超两万欧元（22,096美元），一定程度上是因门店通常断货。
顾客需通过登记排队购买，也可以支付大笔溢价从专门的“黄牛客”手中购入。
上月香港佳士得拍卖会上，一款亮面紫红色鳄鱼皮、附18K白金及钻石配件的爱马仕铂金包创下22.2万美元的记录天价，成为有史以来售出的最昂贵手袋。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”