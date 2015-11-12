爱马仕CEO称中国的形势仍将艰难

路透巴黎11月12日 - 爱马仕(HRMS.PA)首席执行官Axel Dumas称，今年底和2016年中国商业形势仍将艰难，但爱马仕计划在香港进行投资，尽管那里的市场下滑。

“目前的不确定性让大中华区（包括香港和澳门）成为一个有些艰难的市场，”Dumas周四对路透说道。

“我从根本上仍对中国经济和中国作为增长引领者的能力非常有信心，”他说道。（完）