爱马仕CEO称中国的形势仍将艰难

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月12日 - 爱马仕 首席执行官Axel Dumas称，今年底和2016年中国商业形势仍将艰难，但爱马仕计划在香港进行投资，尽管那里的市场下滑。
“目前的不确定性让大中华区（包括香港和澳门）成为一个有些艰难的市场，”Dumas周四对路透说道。
“我从根本上仍对中国经济和中国作为增长引领者的能力非常有信心，”他说道。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”