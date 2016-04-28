爱马仕首季营收放缓 受中国增长滑坡和欧洲恐怖袭击影响

路透巴黎4月28日 - 爱马仕(HRMS.PA)表示，今年前三个月营收增速放缓，因伊斯兰激进分子在欧洲发动攻击影响了旅游业，加之中国经济放缓对需求构成压力。

爱马仕周四公布，第一季营收达到11.9亿欧元(13.5亿美元)，以恒定汇率计算增长6.2%，但增速低于去年最后一个季度的7.2%。

该公司重申，由于“全球范围内经济、地缘政治和货币的不确定性，”2016年以恒定汇率为基础的营收增速可能低于8%的中期目标。

爱马仕称，其丝绸和纺织品业务受到了欧洲袭击事件和大中华地区及美国销售放缓的影响。其手表业务则受到“仍具有挑战性的市况、尤其是日本以外亚洲市场状况”的打击。(完)