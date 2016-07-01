焦点：糖果商好时拒绝亿滋230亿美元的收购要约

图为好时巧克力的资料图片。 REUTERS/Mike Blake/File Photo

路透6月30日 - 好时(Hershey)(HSY.N)周四拒绝了亿滋国际(Mondelez International) (MDLZ.O)提出的230亿美元初步收购要约。亿滋提出收购是想扩大它在美国有限的业务范围，并打造全球最大的糖果商。

被拒突显了亿滋想取悦好时控股股东好时信托(Hershey Trust)面临着挑战。好时信托是规模达120亿美元的慈善基金，由好时创始人在一个世纪前成立的。

该信托基金近期遇到麻烦，被指控不当使用了一笔美国最慷慨的捐赠款。好时股价高于亿滋提出的现金加股票收购价每股107美元，表明投资者希望亿滋能拿出新的报价来。

好时和亿滋都在全球五大糖果商之列，他们合并将会把好时强大的美国业务与亿滋的全球触角结合起来。

稍早一位消息人士称，亿滋国际原本计划向好时保证，将保留公司名称和就业岗位。该消息人士称，鉴于两家公司业务重叠部分有限，所以亿滋国际认为该交易面临的反垄断风险不大。

“公司董事会一致反对这一初步意向，并决定不为双方进一步讨论提供基础，”好时在一份声明中称。

好时股价收升16.8%至113.49美元，亿滋国际股价涨5.9%至45.51美元。

据市场研究机构Euromonitor International，亿滋国际是全球第二大糖果公司，好时则排名第五，两家公司若合并，将以18%的市场份额跃居业内第一。目前排在第一位的是Mars Inc。

两家公司联姻将令亿滋能掌控它的吉百利(Cadbury)巧克力品牌在美国的生产和销售。目前好时持有在美生产吉百利巧克力的授权，向亿滋支付权利金。

联姻还将给予亿滋在美生产和销售奇巧(Kit Kat)巧克力品牌的权利，业内消息人士称，这笔交易若能有结果，将明显增强亿滋的实力。

雀巢(NESN.S)在全球生产奇巧巧克力，但好时拥有在美国生产奇巧的权利，按销售额向雀巢支付权利金。

**好时信托**

这笔收购使亿滋与好时信托相对立，后者是美国宾夕法尼亚州最有钱的慈善机构之一。好时信托拥有约81%的好时投票权，2002年时，好时信托曾阻止Wm. Wrigley Jr. Co以120亿美元收购好时。

宾州首席检察官也提起诉讼反对收购，指其会损害地方社会的利益。

因涉嫌利益冲突和不当管理慈善款，好时信托最近成为宾州首席检察官的调查对象。(完)