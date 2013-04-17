赫兹投资神州租车近20%股权

路透上海4月17日 - 全球领先的汽车租赁品牌--赫兹(Hertz)国际汽车租赁(HTZ.N)与神州租车周三联合宣布，赫兹将战略投资中国最大租车公司神州租车，持有后者近20%的股权并获得一个董事会席位。这将大大提升赫兹在迅猛发展的中国汽车租赁市场的影响力。

公司新闻稿指出，根据协议，神州租车将被授予为期五年的经营许可权运作赫兹在中国的租车业务。赫兹与神州租车两个品牌将同时出现在双方后续的全国租赁服务门店，赫兹门店将并入神州运营系统，继续在国内主要城市提供高端租赁服务。

赫兹将继续管理其在中国国内的出境租车团队，该合作也不影响其设备租赁业务。此外，赫兹与神州租车也将分别成为对方在入境和出境租车服务的独家合作伙伴，为国际企业及休闲旅客提供最佳的长短租服务。

新闻稿引述赫兹全球总裁兼首席执行官Mark P. Frissora的话称，“这使得赫兹凭借其现有国际品牌和差异化的市场定位来快速拓展中国租车市场，同时促进神州租车的增长。”

他指出，不仅神州租车及赫兹能够在全国范围提供商务及休闲租车服务，同时也使赫兹能够在增长预期最高的中国出境及入境市场为商旅人士提供最佳的租车解决方案。

据新闻稿介绍，神州租车目前在全国66个城市拥有700多家门店，车队规模超过50,000辆，为其国内最大竞争对手规模的三倍。同时，神州租车业务增长迅速，去年实现营业额翻番，达到2.5亿美元。神州租车2009-2012年的年增长率达200%，且到2016年其预期年增长率超过50%，是整体市场预期的三倍多。

去年神州租车国内竞争对手一嗨租车与全球最大租车服务商美国Enterprise公司战略合作，后者将向一嗨租车现金入股，拥有一嗨租车15%的股权。

神州租车股东包括联想控股、华平、凯鹏华盈等机构投资者。去年初神州租车曾启动美国上市计划，不过因路演阶段未能吸引到足够多投资者，公司宣布推迟美国上市；7月神州租车宣布获得华平2亿美元入股，以解决扩张所需资金。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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