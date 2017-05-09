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货币新闻 | 2017年 5月 9日 星期二 21:43 BJT

美国热股：租车公司Hertz季度获利和营收数据均不及预期，盘初暴跌20%

路透5月9日 - 美国租车公司Hertz Global Holdings公布的季度亏损大于预期，且营收也不及预期，受美国市场定价较低拖累。

该公司股价周二盘初暴跌20.0%，报11.93美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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