美国热股：租车公司Hertz季度获利和营收数据均不及预期，盘初暴跌20%

修正-全球金融：IMF将推新工具提供短期美元资金，以防范金融危机--消息人士
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
路透5月9日 - 美国租车公司Hertz Global Holdings公布的季度亏损大于预期，且营收也不及预期，受美国市场定价较低拖累。
该公司股价周二盘初暴跌20.0%，报11.93美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月19日当周 6月21日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 6月22日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日当周 6月26日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 41.7 出口(亿新西兰元) -- 47.5 贸易收支(亿新西兰元)
(新增文末收盘表格) * 美元兑欧元和日圆触及三周高位 * 共和党资深议员高调谈论今年通过美国税务改革的可能性 * 英镑下跌，此前英国央行总裁卡尼的讲话降低了升息预期 * 纽约联储总裁杜德利预期美国薪资和通胀将反弹 路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场认为美国联邦储备 理事会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌，此前英国央行总裁的讲话给英国接近 升息的观点浇了冷水。 美元走高，此前纽约联储总裁杜德利称，近几个月美国通胀率略低，但随着就业市场持 续改善，通胀应会随着薪资一起上升 。如果美国通胀反弹，将为美联储年底前 再次升息开启大门。美联储在今年已升息两次。 上周三美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%。 “上周美联储公布了基调鹰派的政策声明。似乎市场出现延迟的反应，美元被超卖，” 道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说。 在上周美联储举行政策会议后，几位政