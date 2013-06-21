能源产业：美国能源公司Hess和Newfield分别标售亚洲油气资产

路透香港6月21日 - 消息人士称，美国能源公司Hess Corp 和Newfield Exploration 分别对其在亚洲油气田的部分股份进行标售，待售股份总价值约为30亿美元。

该消息人士称，考虑竞购的买家包括科威特石油公司旗下的KUFPEC、伦敦上市公司Premier Oil 、印尼国家石油公司Pertamina Persero PT和泰国国家能源公司PTT Exploration and Production 。

消息人士并称，私募股权公司First Reserve持有的非上市公司KrisEnergy、以及加拿大Talisman Energy Inc 预计也会参与竞标。

一名知情人士告诉路透，Newfield旗下资产的第一轮投标截止6月底，Hess招标的截止日期为7月中旬。

Newfield未对招标事宜直接置评，但称其4月发布的声明中称，预计在第二季开放资料室，提供其国际业务信息。

KrisEnergy、Talisman、Premier和PTT Exploration等公司拒绝置评。

“Pertamina一向希望拓展上游业务，会考虑每一次机会。(印尼)国内资产自然优先考虑，”Pertamina的媒体负责人Ali Mundakir通过短信对路透表示。他拒绝进一步置评。

Hess未立即置评。路透无法联系上科威特石油公司。(完)