能源产业：美国能源公司Hess和Newfield分别标售亚洲油气资产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透香港6月21日 - 消息人士称，美国能源公司Hess Corp 和Newfield Exploration 分别对其在亚洲油气田的部分股份进行标售，待售股份总价值约为30亿美元。
该消息人士称，考虑竞购的买家包括科威特石油公司旗下的KUFPEC、伦敦上市公司Premier Oil 、印尼国家石油公司Pertamina Persero PT和泰国国家能源公司PTT Exploration and Production 。
消息人士并称，私募股权公司First Reserve持有的非上市公司KrisEnergy、以及加拿大Talisman Energy Inc 预计也会参与竞标。
一名知情人士告诉路透，Newfield旗下资产的第一轮投标截止6月底，Hess招标的截止日期为7月中旬。
Newfield未对招标事宜直接置评，但称其4月发布的声明中称，预计在第二季开放资料室，提供其国际业务信息。
KrisEnergy、Talisman、Premier和PTT Exploration等公司拒绝置评。
“Pertamina一向希望拓展上游业务，会考虑每一次机会。(印尼)国内资产自然优先考虑，”Pertamina的媒体负责人Ali Mundakir通过短信对路透表示。他拒绝进一步置评。
Hess未立即置评。路透无法联系上科威特石油公司。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
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