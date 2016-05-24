惠普企业计划将IT服务部门分拆后与CSC合并

路透5月24日 - 惠普企业(HPE, Hewlett Packard Enterprise)(HPE.N)表示，计划分拆旗下处于困境中的IT服务部门，分拆后该业务将与Computer Sciences(CSC)(CSC.N)合并，从而让公司能把精力集中到发展更快的业务上。

HPE股价在周二的盘后交易飙升10.5%。该公司是在去年11月惠普正式拆分后成立的。

CSC股价跳涨19.5%至42.6美元。

在总裁兼执行长惠特曼(Meg Whitman)的领导下，HPE一直在对IT咨询与服务部门进行重组。

HPE在4月以11亿美元的价格，向黑石集团(Blackstone Group)(BX.N)出售其对印度IT服务提供商Mphasis持股的至少84%。当时HPE持有Mphasis的60.5%股权。

预计HPE年度营收可达到330亿美元，业务将侧重于生产服务器(伺服器)、路由器和交换机的大企业事业部。

HPE称，预计合并完成后第一年将有约10亿美元的成本协同效益。HPE是原惠普公司(Hewlett-Packard Co)的企业硬件和服务部门。合并料在2017年3月完成。

HPE称其企业业务的交易价值约为税后85亿美元。

截至4月30日为止的第二季，该企业业务部门营收较上年同期增加约7%至70.1亿美元。

HPE股东将拥有新公司50%股权。CSC执行长Mike Lawrie将担任新公司的董事长及总裁兼执行长。惠特曼则将加入新公司董事会。

新公司董事会席次由HPE和CSC提名各半数人选。

HPE财务长Tim Stonesifer对分析师称，公司预计与本次合并相关的分拆费用料为9亿美元，其中有3亿美元将提列在2016年。

HPE公布，第二季整体营收增加1.3%至127.1亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为123.3亿美元。HPE董事会还批准增加30亿美元的股票回购。(完)