惠普企业计划将IT服务部门分拆后与CSC合并

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月24日 - 惠普企业(HPE, Hewlett Packard Enterprise)(HPE.N)表示，计划分拆旗下处于困境中的IT服务部门，分拆后该业务将与Computer Sciences(CSC)(CSC.N)合并，从而让公司能把精力集中到发展更快的业务上。
HPE股价在周二的盘后交易飙升10.5%。该公司是在去年11月惠普正式拆分后成立的。
CSC股价跳涨19.5%至42.6美元。
在总裁兼执行长惠特曼(Meg Whitman)的领导下，HPE一直在对IT咨询与服务部门进行重组。
HPE在4月以11亿美元的价格，向黑石集团(Blackstone Group)(BX.N)出售其对印度IT服务提供商Mphasis持股的至少84%。当时HPE持有Mphasis的60.5%股权。
预计HPE年度营收可达到330亿美元，业务将侧重于生产服务器(伺服器)、路由器和交换机的大企业事业部。
HPE称，预计合并完成后第一年将有约10亿美元的成本协同效益。HPE是原惠普公司(Hewlett-Packard Co)的企业硬件和服务部门。合并料在2017年3月完成。
HPE称其企业业务的交易价值约为税后85亿美元。
截至4月30日为止的第二季，该企业业务部门营收较上年同期增加约7%至70.1亿美元。
HPE股东将拥有新公司50%股权。CSC执行长Mike Lawrie将担任新公司的董事长及总裁兼执行长。惠特曼则将加入新公司董事会。
新公司董事会席次由HPE和CSC提名各半数人选。
HPE财务长Tim Stonesifer对分析师称，公司预计与本次合并相关的分拆费用料为9亿美元，其中有3亿美元将提列在2016年。
HPE公布，第二季整体营收增加1.3%至127.1亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为123.3亿美元。HPE董事会还批准增加30亿美元的股票回购。(完)
(编译 郑茵/李婷仪 审校 于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。