美国个股：惠普证实和解收购英国软件公司Autonomy相关诉讼

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透6月30日 - 惠普 和代表股东的律师周一证实，已同意就与以111亿美元收购英国软件(软体)公司Autonomy Corp的相关诉讼进行和解。
路透上周五独家报导了和解消息。
惠普发表声明称，根据和解协议，股东的代表律师已同意放弃所有向惠普现任和前任高层主管和顾问的求偿，但Autonomy的前公司高管和顾问则将除外。
惠普补充道，原告及其在Cotchett、Pitre & McCarthy和Robbins Geller Rudman & Dowd的律师将协助惠普，向Autonomy的共同创始人暨前执行长Michael Lynch、前财务长Sushovan Hussain及其他相关人士求偿。
惠普在收购Autonomy甫逾一年，便在2012年11月提列88亿美元的减记，其中有超过50亿美元是和惠普当时所说的与“严重的会计不当、不实作法及揭露疏忽”有关。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。