和谐汽车与阿里汽车签署全面经销服务合作战略框架协议

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月2日 - 中国汽车经销商--中国和谐新能源汽车控股有限公司(3836.HK)周一称，该公司与阿里巴巴(BABA.N)旗下互联网汽车平台就全面经销服务合作签署战略框架协议。
和谐汽车在联交所一份声明中称，将与阿里巴巴旗下浙江天猫技术有限公司阿里汽车事业部（阿里汽车）在“互联网+汽车销售及服务”开展全面战略合作，包括两年内合作开设超过300家实体网点、在线销售各类汽车、打造互联网二手车业务以及开展互联网汽车金融。
和谐汽车表示，“积极发展独立综合售后服务是本集团的重要战略，合作建立‘和谐-阿里汽车车码头’体系有助于丰富本集团独立综合售后网点的服务内容，创造新的盈利点，使其成为更加综合化、一站式的超级线下服务平台。”
和谐汽车经销商网点代理宝马、MINI、雷克萨斯、捷豹、路虎、沃尔沃、之诺、劳斯莱斯等豪华及超豪华品牌。阿里汽车则整合了阿里巴巴大数据营销、汽车金融业务以及9,000万车主汇聚的平台优势，通过无线业务场景提供“看、选、买、用、卖”的全链路汽车电商线上到线下（O2O）一站式服务。
除汽车经销之外，和谐汽车此前与台湾鸿海(2317.TW)以及腾讯(0700.HK)成立“互联网+智能电动汽车”投资合伙企业，初始规模为10亿元人民币。
该股今早停牌，停牌前收市报5.18港元；公司已申请明天复牌。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。