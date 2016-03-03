焦点：对冲基金尚未因英国退欧风险而重仓做空英镑

路透伦敦3月3日 - 以投机操作导致英镑1992年贬值的对冲基金目前还未就英国可能退欧下大赌注，因为少有基金认为这真的会发生，大多数基金都对6月英国公投前后的市场走势能带来很大收益持怀疑态度。

路透联系的多家大型银行下的资产管理和对冲基金部门表示，押注重大金融事件，比如欧元区债务危机或全球信贷紧缩的“尾部风险”基金认为，英镑崩溃的风险还太小了。

他们称，许多着眼短线、每日滚动操作的投机客似乎已错过今年英镑贬值9%的走势，现在他们认为不值得去冒那个风险“重仓做空”英镑。

“这不是个值得去抓的高品质敞口，”伦敦GAM的投资经理Anthony Lawler说。“首先，大家不认为英国退欧真的会发生，再则，英镑汇价已经跌了，英镑期权的隐含波动率价格已经很高。”

多数博彩公司认为，英国人6月23日投票同意退欧的概率只有三分之一。在金融市场，博彩公司受到的关注比民意调查更多，因为他们过去十年对一系列重大政治事件的预测准确度更高。

即便英国真的退欧，但对冲基金经理认为，由于退欧后果的不确定性过高，在公投前或公投刚结束时重仓做空英镑缺乏吸引力。

部分人甚至推测，假如英国公投赞成脱离拥有28个成员国的欧盟，则长期来看欧元可能会表现更糟。

“大型基金基本尚未染指涉及到英国退欧的交易，”Lawler称。Lawler是GAM的对冲基金销售欧洲业务主管，GAM是10大外汇交易机构之一。

“虽然兴趣是有一些，但多数大型基金并未在1.50至1.40美元之间参与(英镑)波动，”他还表示，“对他们而言，现在出手代价已显得过高。”

英镑贸易加权指数刚刚经历七年前金融危机最严重时期以来最差的三个月表现，自去年12月初以来累计下跌近9%，一方面受英国退欧担忧拖累，另一方面则因为投资者推迟对加息预期的押注。

英镑兑美元本周触及七年低点。

上周五公布的数据显示，截至上周二的一周，投机客将看跌英镑的净仓位降至六周最低水平，而同期英镑累计下挫逾2.5%，这表明对冲基金并不是在这期间导致英镑下跌的主因。

多数宏观对冲基金经理并不认为做空英镑的风险/回报率对其有利。他们可基于宏观经济因素对一系列资产采取做多或做空操作。

**对冲成本高昂**

汇市排名第四的银行--瑞银本周预计，如果英国公投结果是“退出欧盟”，那么英镑兑欧元可能会跌至平价。花旗、汇丰和高盛等其它多家银行均已表示，倘若英国退出欧盟，英镑可能会下跌多达20%。

但投资者称，押注英镑大跌的廉价工具--外汇期权的价格已变得过于昂贵。

问题在于，海外企业和持有英国股票投资组合的大型机构投资者，正在买入相同的期权来防范英镑大跌的风险。

受此影响，英镑兑美元六个月隐含波动率跳升至逾13%的四年半高位。

“各期限期权的风险溢价很高，因此许多人认为价格太过昂贵，”伦敦一家排名前六的银行的外汇销售主管称，“这股资金流动的大部分(一直)由中长期投资大户和企业等较为稳定的账户所主导。”

因所持股票而拥有英镑曝险的股票投资组合经理正被迫接受一种观点，即基本上英镑可能将在公投前表现疲弱。

伦敦Liontrust宏观基金经理Stephen Bailey根据基本面观点进行股票投资，其已将美股配比提高至20%的上限，实际上是看好美元兑英镑。

其他人士认为做空欧元更有吸引力，他们觉得英国的争议可能会鼓舞其他欧盟国家的疑欧派政党，包括使用欧元的国家。

“如果市场基于政治动向而对欧洲持避险看法，那将适合我们的投资组合，”Omni宏观基金经理Christopher Morrison称。

“在这样的情况下，我们不会做空欧元，但相比英国退欧，我们更有兴趣关注欧元区的政治形势。”(完)