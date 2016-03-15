焦点：对冲基金进一步押注 大宗商品市场复苏将至

路透伦敦3月14日 - 去年大跌时抛弃大宗商品的对冲基金，现在已经有一些开始回流，押注近期能源价格上扬可能预示拐点出现。

行业数据显示，几家资产管理公司正在考虑推出新的专业对冲基金，也有一些基金提高对能源市场，特别是石油市场的曝险。

主要大宗商品指数.SPGSCITR周五上扬，之前国际能源署(IEA)暗示油价LCOc1可能已触底。油价自2014年6月以来重挫65%，严重打击了全球经济成长和股市。

“家族理财室和机构投资者已经开始询问我们在大宗商品领域的仓位情况，不过多数集中在石油方面，”Liontrust GF欧洲策略股票基金的联合经理人Samantha Gleave说。

该基金在去年底开始建仓买入能源股，比如Tullow Oil、Weir Group和Soco International，过去几个月已经通过买进必和必拓更加全面地提高了大宗商品曝险。

eVestment数据显示，投资者在去年9月重又开始向侧重大宗商品的对冲基金和其它策略基金配置资金，此后资金流入一直保持稳定，到1月时达到12.2亿美元，为2014年7月以来最高的配置金额。

巴克莱2月公布投资者调查显示，2016年向投资于大宗商品领域的对冲基金的投资配置将增加5%。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，资产经理人对大宗商品突然兴致高昂，已连续第三周提高对石油的多头押注。数据显示，3月8日止当周净多仓比前一周增加了35%。

**新基金推出**

根据Preqin数据，在2016年的前60天就有两支新的大宗商品基金推出，2015年只有五支推出，但却有17支基金关闭。

两支新基金中的第一支为规模1.1亿美元的Kimura Capital，其将投资于商品运输；第二支为Westbeck Capital Management(前身为Westbrook Asset Management)，则希望透过押注中小型石油公司来获取回报。

Westbeck Capital Management的合伙人Jean-Louis Le Mee对大宗商品市场的变化无常并不陌生。

五年前当大宗商品正在蓬勃发展时，Le Mee离开BlueGold Capital Management另起炉灶。BlueGold是全球最大的大宗商品对冲基金之一。

但到2012年7月Le Mee专注于矿业和能源股的新基金Abydos Capital准备推出时，BlueGold已关闭，最后一年的亏损超过30%，矿业类股.FTASX1770下跌了38%。

Abydos的规模增加到了2亿美元，但随着油价从2014年7月的每桶逾110美元降至当年10月的每桶85美元下方，该基金因亏损而关闭。

Le Mee认为油价1月在每桶30美元下方达到转折点，相信自己看准了本轮周期的时间。

“我们认为这是职业生涯中难逢的进入点，”Le Mee说，“很多投资者开始意识到，当前的油价难以持续，必然要上涨，”他称，尽管油价能升到多高以及反弹多快才会发生“还有一点不确定性”。

**大胆的投资者**

一些非常大胆的投资者甚至在考虑直接投资大宗商品。

欧洲能源期货和期权对冲基金Northlander Commodity Advisors的投资长Ulf Ek向路透表示，2015年他们的电话每个月只响一两次，现在则增加到每周三四次。

但大宗商品市场并不那么容易读懂，中国的供需状况以及全球最大石油出口国沙特的意图都难以确定。作为全球第二大经济体，中国是拉动上次商品市场荣景的引擎。

“当沙特和中国等更大的玩家在发挥作用时，玩转大宗商品很有难度，”咨询公司Albourne Partners董事长兼联合创始人Simon Ruddick表示。该公司为规模达4,000亿美元的对冲基金资产提供咨询服务。

IEA报告公布后，标普高盛商品指数.SPGSCITR收涨102点至2,170点，该指数曾在1月触及26年低点。若进一步上扬，预计将鼓励更多资金回归商品市场。

Quality Capital Management(QCM)推出了一项策略，押注工业商品期货的价格。“一些投资者现在更青睐这类资产，认为其价值被低估，因此重新考虑长期内对大宗商品的专门投资，”QCM创始人、执行长兼首席投资官Aref Karim称。

Aon Hewitt全球资产配置经理Tapan Datta认为，在油价暴跌之后，存在一些潜在的中期投资机会。

2012-2015年启动的商品对冲基金：reut.rs/1V63Fti

(完)