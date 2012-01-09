匈牙利落入垃圾级评级

路透布达佩斯1月6日电---匈牙利评等周五遭调降,全面降至"垃圾级",凸显投资人怀疑该国政府是否愿意改变其饱受争议政策以换取援助来遏制金融危机.

评等机构惠誉表示,调降匈牙利主权债信评等一个级距至"BB+",评等展望为负向,将该国债券置於风险较高的类别,并暗示投资环境不会有任何改善.其他两家主要评等机构穆迪和标准普尔先前就已将匈牙利打入非投资级.

"(这)反映该国财政和外部融资环境及成长前景进一步恶化,部分是由於续采非传统经济政策损及投资者信心,也使其与国际货币基金组织(IMF)和欧盟的新协议变得复杂."惠誉声明稿指出.

匈牙利政府称对此举感到"意外".

匈牙利总理Viktor Orban的政府透过暗示愿意迅速致力与IMF达成协议,一直寻求缓解金融市场的紧张情势.

Orban的保守派政府本月稍後将与IMF和欧盟官员就新融资协议展开艰难磋商.那些官员曾明确指出匈牙利政府需改变对新央行法案的立场,指因该法案限制了央行独立性.

在来自金融市场的压力愈来愈大的情况下,该国政府已改变原本坚持该立法的态度,并已对国际放款者做出一些让步,以便能迅速开始谈判,确保达成新融资协议.

近几个月来由於政府与IMF和欧盟的冲突,使匈牙利货币福林挫跌.

匈牙利举债成本也大幅攀升,周四该国标售国库券,未能达到目标规模.

欧盟执委会已表示,匈牙利需设法消除外国投资人和政府对其意图的疑虑.

新融资协议对匈牙利至关重要,该国2012年除到期本币债券外,还有近50亿欧元的外债需展期,因其开始偿还稍早IMF/欧盟的贷款.这些贷款使匈牙利在2008年避免金融崩溃.

外国投资者持有近3.8兆福林(约合165.3亿美元)的福林计价债券.做为匈牙利的主要贷款者,奥地利银行业者对匈牙利的曝险已重创其股价,奥地利政府公债收益率周五再度上扬.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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