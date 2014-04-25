《KEMP专栏》大萧条以来最高原油库存折射出美国油价过高

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 李春喜/王冠中/张明钧

路透伦敦4月25日 -美国炼厂、交易商和管道公司持有的原油库存已经创下大萧条以来最高水平，炼厂在油价降低之前不肯进一步买入国内原油。

美国能源资料协会(EIA)的最新数据显示，最近一周原油库增加350万桶，接近3.98亿桶，这是自1982年该周度数据开始编纂以来的最高水平。

根据月度数据，这可能也是1931年以来最高，当时美国经济处于大萧条之中，而石油却从新开发的德克萨斯东部油田源源不断地喷涌而出(见图2)。

在美国大炼厂集中分布的墨西哥湾沿岸，积累的原油库存也创下纪录高位。“由于部分炼油体系仍然需要重质原油和高硫原油，在进口量不足的情况下，本土供应替代了进口原油，以避免库存堆积，”法国巴黎银行分析师在报告中写道。

图-1:1982年以来的原油库存：link.reuters.com/zek78v

图-2:1920年以来的原油库存：link.reuters.com/cuk78v

原油库存往往在每年的这个时候堆积，因为炼厂利用冬季取暖油和夏季出行高峰之间的需求淡季，对部分设施进行维护。

自12月底以来，库存已增加3,700万桶，这情况相当平常。但2013年底的库存异常高，因此，即使一般的库存增加数量，也能将之推至83年高点。

库存增加的情况通常会延续到5月底或6月初，届时炼厂会提高汽油产出，因应夏日开车出游旺季。

过去的经验显示，库存还会在增加500万到1,000万桶，在未来几周超越4亿桶关卡。

**错误的油品，错误的价格**

在美国石油库存一路上扬的背后，美国正在生产的油品以及美国炼厂希望处理的油品两者间却呈现脱钩的现象。

炼厂利用线性规划来判断他们要购买那种原油，依据的是他们的配置，以及当前能取得的各种原油和油品价格。

对应的电脑模型包含数以千计的运算程式，协助他们决定处理哪种原油可获取最高利润。

美国原油，尤其是页岩生产的轻质原油，价格通常较重质原油高昂，且能生产的油品整体价值也较低。重质原油是从加拿大、墨西哥和沙特进口。

轻质原油无法出口，除了输出至加拿大外，因为美国长久以来一直存在出口禁令，因此这些原油必须在国内加工，或纳入库存。

美国炼油业者有能力加工更多国内原油，但多数炼厂仍倾向于继续炼制重质进口原油，因为这更加有利可图。

页岩油多为轻质原油。在馏化时，页岩油会产生较高比例的轻质油品适合制成汽油。其中可以用于生产柴油及热燃油的中质及重质馏分油比例很小。

传统而言，汽油一直是美国市场上价格较为高昂的油品，但当下美国炼厂出口馏分油则是更有赚头。

因此，墨西哥湾大型炼厂已经重新设计以炼制更为重质的原油，将重质原油裂解并焦化而生产更多馏分油。

墨西哥湾炼厂想要买进低价又可以炼制较多馏分油的原油，以生产价格较高的柴油，他们反而不想买进价格更为昂贵的轻质原油来生产价格偏低的汽油。

某种程度而言，炼厂解决这问题的一个办法，就是炼制混和了国内轻质及进口重质的原油。

但这也意味着炼厂打算使用的国内轻质原油数量有一定的限制，而他们也需要持续进口重质原油。

为了解决越来越明显的供给过剩问题，必须给予炼厂诱因来炼制国内轻质原油，这意味着其价格必须相对低于进口的轻质及重质原油。(完)

(编译 李春喜/王冠中/张明钧; 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。