「高频交易」的功与过--今周刊「谷月涵看台湾」

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月10日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
美国投资人对所谓的高频交易（High Frequency Trading，HFT）反弹情绪高涨，加上一位颇受欢迎的金融小说家Michael Lewis，最近出了一本名为《快闪小子》（FlashBoy）的新书提到，股市被不正常手段所操控，小散户每次按下下单键时，都有螳螂捕蝉、黄雀在后的忧虑，担心有掠夺式的电脑运算程式等着发动攻击。这些都点燃投资人对ＨＦＴ的怒气。但换个角度看，ＨＦＴ搞不好对散户大众是有利的。
这几年ＨＦＴ争议不断，连专家都很难理解ＨＦＴ，何况是一般小投资人。简单说，HFT分三部分：一、接近或以超高速网路连结至主要股市交易所；二、以电脑运算来解读交易定价模式；三、发现自营商下单的运作。接近股市交易所，有时甚至将伺服器与交易所设置在同一地点，让HFT交易员能更快速取得交易资讯。接着利用这些资讯，以电脑运算辨识历史走势，一旦买卖趋势出现，便能快速做出判断。最后，HFT交易员试图了解所取得的交易资讯。
部分大型机构为了避免进行巨额交易时资讯外泄，影响股价波动，因而倾向在所谓的匿名交易平台（dark pools）买卖，其中规模较大的平台大约有四十个。匿名平台协助大型机构，如退休基金、共同基金或保险公司等管理个人资产的单位，降低其交易成本和风险，一般民众无从得知其动态，但HFT有能力侦测这些平台，找出哪些股票有大户在进出。
交易环境日益复杂，不免有人怀念过去的美好时光：简单、公平的交易环境。但来先看看高盛打算出售纽约证交所造市业务的例子吧。十四年前，高盛斥资六十五亿美元，买下该事业单位的前身──Spear, Leeds and Kellogg，现在则传闻将以三千万美元出售。看到没？亏了九九．五％啊！
为什么高盛在二○○○年愿意当冤大头？因为那个时空环境下，特许的场内交易员在几近独占的交易所里，创造了惊人的经济利润，这些利润来自投资人的口袋。等到法规开放，允许电子交易，以及更加分散的交易市场，包括匿名平台的出现，便摧毁了这些利润。
在金融市场中，下单流程并不如法规变革般进步，以至像纽约证交所这种单一市场握有相当大的掌控权；而那些有影响力的核心人士，总有办法采用有利于他们的法规操控市场，进而获利。ＨＦＴ交易员并未做出法规所不容的行为，或许他们不该拥有超高速资料运算设备，但这也不太可能阻止他们获利。重点在于，事情通常不是表面所见到的那样，有朝一日，当我们的判断不再受即时新闻的情绪反应而干扰，并能辨别何者才是我们的最佳利益，届时就是我们又向前跨一大步了。 (完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 黄凯)
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