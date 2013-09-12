华尔街对iPhone新品不买账 苹果股价重挫

路透9月11日 - 苹果(AAPL.O)新推出两款iPhone产品，但华尔街并不买账，投资者指责其中一款对中国等新兴市场来说价格太贵，对另一款也不看好，因其缺乏颠覆性的特色。

分析师表示，作为全球最有价值的科技公司，苹果失去了一次推出低端智能手机以带动亚洲营收的机会，而三星电子和中国华为在亚洲市场均大幅领先苹果。

苹果称，周二发布的塑料外壳iPhone 5C在中国的售价为4,488元人民币(730美元)。这一价格超过中国城镇居民月均收入，差不多是三星和其他厂商中端手机价格的两倍。中国市场小米等厂商生产的最廉价手机每部售价约100美元。

“苹果的价格并不低，难以吸引新市场，令投资者退却。苹果没有像竞争者那样低的价格区间，”费城Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。该公司管理资产规模约为580亿美元。

高端iPhone 5S令华尔街失望，让人担心苹果创新黄金期可能一去不复返了。该款手机具有指纹识别功能，提高了安全性，但分析师表示，在竞争激烈的智能手机市场，这可能并不足以使5S稳操胜券。

“没有宣布任何革命性的特色。新款手机具备指纹扫描和新色彩，但是诸如不同屏幕尺寸等更重要的特点，似乎还没有准备好。对于一家以推出杀手级产品或战略而着称的公司而言，这一结果不如预期，”Luschini称。

苹果股价在Nasdaq下跌5.4%，收于一个月低点467.71，此前至少有三家券商下调了它们对该公司股票的评级。但是，自7月初市场开始期待苹果新款机型以来，该公司股价已上涨18%。

中国是苹果在美国之外的最大市场，对该公司的增长前景至关重要。第二季，苹果在华市场份额跌至5%，排名降至第七位，不仅低于三星，也不如联想(0992.HK)、中兴(000063.SZ)等本土品牌。

初步迹象显示，中国市场对苹果新款机型反应不温不火。门户网站新浪网对35,000名中国消费者进行调查，只有2.6%的受访者称会考虑购买5c。

华尔街正指望苹果能很快与中国移动(0941.HK)敲定合作关系，为iPhone带来超过7.4亿潜在消费者。令部分投资者失望的是周二并未宣布该合作达成。

不过，根据IHS iSuppli的初步预估，iPhone 5c全部组件的成本为165美元。相比之下，上一代iPhone 5的组件成本为199美元，而三星顶级智能手机Galaxy S4则为236美元。这表明如有必要，该机型也有降价空间。

部分分析师表示，苹果股价在周三的下跌可能有些过度。

Cowen and Co分析师Timothy Arcuri称5c“并非是一款低毛利手机”，并指出苹果与日本NTT DoCoMo Inc(9437.T)建立了新合作关系，且料将与中国移动结盟，这将支撑市场对苹果2014年的获利预估太低的观点。(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。