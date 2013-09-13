美俄开启重要谈判 叙利亚将加入禁止化武公约

* 克里对俄方表示：“这不是在玩游戏”

* 叙利亚是未加入禁止化武公约的七国之一

* 俄罗斯外长称俄方提案将使得美国无必要动武

* 奥巴马搁置军事打击

路透日内瓦/联合国9月12日 - 美国和俄罗斯周四开始了利害攸关的谈判，磋商俄方关于叙利亚放弃化学武器的提案。叙利亚正式申请加入全球禁止化学武器公约，但美国国务卿克里强调若外交努力失败，美国仍可能有必要使用武力。

“这不是在玩游戏，”克里在与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)一起露面时称。此前，双方在日内瓦启动磋商，以充实俄罗斯关于管控和处理叙利亚化学武器的计划。

本次谈判是一系列外交努力的一部分。这些外交努力促使美国总统奥巴马搁置了军事打击叙利亚的计划。

联合国称收到了叙利亚要求加入全球禁止化学武器公约的文件。作为避免美国空袭的一项交易的组成部分，叙利亚总统阿萨德承诺采取这个举措。

1997年生效的禁止化学武器公约禁止储备化学武器，仅有七个国家未加入。其他未加入的国家包括叙利亚的邻国埃及和以色列，还有朝鲜。

美国马上警告叙利亚不要通过拖延战术来避免军事打击。阿萨德在周四播出的采访中对俄罗斯电视台称，只有在美国停止威胁打击叙利亚时，才会落实放弃化学武器的计划。

克里对日内瓦会谈表达出一些乐观的预期，称“我们相信会有办法完成这件事”，且美国“感谢”俄罗斯提出解决这场危机的种种构想。相关会谈料将持续两天。

但他和拉夫罗夫对于美国的出兵威胁有着极为不同的看法。

拉夫罗夫在与克里一同现身时表示，“我们认为，该问题的这个解决方案将会使得攻击叙利亚变得没有必要。”

克里则声称，“奥巴马总统清楚表示，若外交斡旋失败，则可能有必要动用武力阻止并削弱阿萨德使用这些武器的能力。”

叙利亚已经同意俄罗斯的提案，将会放弃其拥有的化学武器，避免西方国家首度介入该国内战。

多名要求匿名的联合国外交人士及一名联合国官员表示，目前尚不清楚叙利亚是否满足加入禁止化武公约的所有条件。

俄罗斯总统普京在纽约时报发表文章称，令人震惊的是美国海外军事干预已然“司空见惯”。他同时驳斥奥巴马主张的“美国例外主义”(American exceptionalism)，他称鼓励人们认为自己非常特别是一件极度危险的事。多位美国官员对普京的说法提出批评。(完)

(编译 朱晓军/张明钧; 审校 张涛)

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