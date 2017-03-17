港报财经评论：伦姨放鸽股市High，银行板块落注Buy--信报3月17日

伦姨放鸽股市High，银行板块落注Buy/ 习广思

美国联储局决定加息四分一厘，但点阵图显示，联储局对2017年至2019年的利率目标没有改变，意味加息将是渐进式按目标进行，未必有太大惊吓。一份偏鸽的议息声明，令市场即时松一口气，美元回落，债息下跌，港滙回升，港股也大幅挟高了近500点。

联储局的议息声明指出，加息不是该局对经济前景或政策重新评估的结果，上调利率表明美国经济持续改善，只要经济如预期般改善，逐步加息将会是适合的，预期约每3或4个月加息一次，长远联邦基金利率将升至3厘水平。

联储局主席耶伦认为，政府的财政政策变化可能改变经济前景，至于国会和白宫将如何改变税收、支出和监管政策，以及这些改变将如何影响经济，目前言之尚早，联储局未决定就财政政策变化采取什么行动。她形容目前商业信心向好，职位增长稳固，预计核心通胀上升，未来数年将稳定于2%水平。

耶伦又替「循序渐进」加息下定义，指如2004年般每次会议都加息，肯定不是循序渐进，惟她拒绝评论何处是中性水平，只称现时的利率距离中性水平已不太远。

公开市场委员会会议（FOMC）公布的最新利率点阵图与之前大致一样，还是指向今年加息3次，到2019年底，联邦基金利率将调高至2.9厘。对上一次议息及出点阵图是于1月下旬，当时市场环境、通胀以至就业形势与今天都有一定变化，在此背景下，联储局依然不作适度的利率目标调整，所以是次被视为相当鸽派的议息结果。

美国10年期债息由2.6厘跌至美国当日收市时的2.49厘，执笔时又回升至2.53厘，因为市场消化完议息声明后发觉债息始终都会向上。

耶伦表示，会议上有讨论何时着手把资产负债表正常化，但仍未作出决定，意味联储局官员有讨论减持手上债券的问题。缩减资产负债表将取决于联储局对经济的信心，而不是特定的利率水平。议息声明称，没有改动继续把按揭证券到期资金重新投入市场，及国债到期会再投资的部署。

联储局现时持有4.5万亿美元的各类债务证券，如何退市是一个重要议题，因此耶伦在记者会上接到的首个提问，就是联储局的资产负债表何时开始收缩。

耶伦重申，联储局计划使用联邦基金利率作为积极的政策工具，资产负债表仍是选项，但不是首选，目前不能就联储局何时判断资产负债表正常化的时机给予具体答案。

市场原本对美国加息步伐持较乐观看法，以上的鸽派声明，令美股投资者更加亢奋，港股也摆脱了此前的疲态，一举急升近500点。不过在议息前，美国公布了高于预期的通胀数字，劳工部公布的数据显示，美国2月消费者物价指数（CPI）按年升2.7%，创5年来最大升幅，撇除能源及食物价格，核心通胀上月按年升2.2%。

富达国际称，市场对息口上升的预测仍然远低于联储局预期，市场低估了联储局对通胀风险的看法，倾向沽售中期美债，继续增持风险资产，预期下次加息在今年6月。

在温和的市场条件下，联储局似乎利用这机会加息，逐渐令利率回到中性水平（目前看来大约是2%，预计未来一年左右逐渐上升到3%）。截至2月底止3个月，核心CPI通胀强劲，如果情况持续，可能会令联储局感到不安。然而，美元走强的影响滞后，加上工资未见持续上升，可能会阻碍通胀持续升温。

花旗预期，今年联储局或分别于6月和9月加息，12月可能开始缩减资产负债表规模，预料2017年恒指目标为24000点，国指有机会上试11800点。该行指出，今次议息有3个重点：一、点阵图显示，没有联储局官员支持今年加息4次，2017年的联邦基金利率中位数预测显示，仍保持今年加息3次；二、会后声明未有删除「会密切留意金融市场和环球方面发展」的字眼；三、耶伦提及没有计划改变资产负债表规模。

过往的数据显示，加息周期初段，本港银行以拆息为基准的按揭及其他贷款息率有较大上升空间，同时活期存款和定期存款加息的幅度相对较少，因此每加息25点子，本港银行股的净息差有机会扩阔5至13点子，银行股的盈利有机会增长7%至11%。嫌「大笨象」增长缓慢，中银香港（02388）及恒生（00011）可能是不俗的选择，友邦（01299）也是金融股之选。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘