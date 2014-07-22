好莱坞男星收入榜“钢铁侠”唐尼再称霸--福布斯

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透纽约7月21日 - 福布斯网站称，迪士尼(DIS.N)旗下影片《钢铁侠》和《复仇者联盟》影星小罗伯特·唐尼连续第二年成为好莱坞收入最高的男演员，预计获得7,500万美元收入。
现年49岁的唐尼在2013年6月至2014年6月期间主要的收入来自《钢铁侠3》，该片获得了12亿美元的票房，助唐尼再度成为好莱坞收入最高男演员。
“作为钢铁侠的饰演者，他是漫威最受欢迎四部影片的重要推动力，包括《复仇者联盟》，”福布斯网站称。
42岁的道恩·强森今年收入5,200万美元，名列榜单第二位，2013年位列第五。他参演的影片包括《特种部队2：全面反击》和《速度与激情》。39岁的《宿醉》主演布莱德利·库珀以4,600万美元的收入名列第三。
39岁的《华尔街之狼》主演莱昂纳多·迪卡普里奥凭借3,900万美元收入位列第四。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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