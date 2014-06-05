希拉里称已走出丈夫性丑闻阴影

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿6月4日（记者 Gabriel Debenedetti） - 前美国国务卿希拉里称，她已经走出丈夫克林顿与莱温斯基性丑闻的阴影。
“我认为所有人都需要面向未来，”希拉里在接受《人物》杂志采访时说道。
希拉里的回忆录《艰难的选择》将于6月10日出版，该书将讲述她担任国务卿的时光。
莱温斯基上个月重新回到公众视线中，因在《名利场》杂志上发表了一篇文章，谈论了与克林顿的丑闻。
希拉里表示，她没有读这篇文章，但一些共和党人近期提到了莱温斯基丑闻，以对她可能竞选总统进行抨击。
希拉里提到美国出现一位女总统的可能性时表示，“我当然支持打破美国政治最高、最硬的玻璃天花板。”
“我愿意看到一名女总统的出现，但我要做出适合自己的决定。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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