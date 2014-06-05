希拉里称已走出丈夫性丑闻阴影

路透华盛顿6月4日（记者 Gabriel Debenedetti） - 前美国国务卿希拉里称，她已经走出丈夫克林顿与莱温斯基性丑闻的阴影。

“我认为所有人都需要面向未来，”希拉里在接受《人物》杂志采访时说道。

希拉里的回忆录《艰难的选择》将于6月10日出版，该书将讲述她担任国务卿的时光。

莱温斯基上个月重新回到公众视线中，因在《名利场》杂志上发表了一篇文章，谈论了与克林顿的丑闻。

希拉里表示，她没有读这篇文章，但一些共和党人近期提到了莱温斯基丑闻，以对她可能竞选总统进行抨击。

希拉里提到美国出现一位女总统的可能性时表示，“我当然支持打破美国政治最高、最硬的玻璃天花板。”

“我愿意看到一名女总统的出现，但我要做出适合自己的决定。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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