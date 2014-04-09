希拉里称正在考虑2016年参选总统

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透华盛顿4月8日（记者 Peter Cooney） -美国前第一夫人、前国务卿希拉里周二表示正在“考虑”2016年竞选总统。
希拉里在旧金山参加一个市场营销会议时被问到有什么计划，她表示：“我是来获取市场营销建议的。对于大家的询问和鼓励，我真是受宠若惊而且非常荣幸。”
“我正在考虑这个问题，但还要再考虑一段时间。”希拉里说道。
“困难的问题并不在于想当总统吗或是能赢吗，而在于为什么。为什么要这么做？这样做能带来什么不同？”
希拉里指出，美国正在经历一段政治异常期。
“有人主张让我们的债务违约，看到这些出格的事情令人沮丧、甚至尴尬。”
“短时间内我不会做出决定，因为我很享受现在的生活。我很快乐。”希拉里周二说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。