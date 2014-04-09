希拉里称正在考虑2016年参选总统

路透华盛顿4月8日（记者 Peter Cooney） -美国前第一夫人、前国务卿希拉里周二表示正在“考虑”2016年竞选总统。

希拉里在旧金山参加一个市场营销会议时被问到有什么计划，她表示：“我是来获取市场营销建议的。对于大家的询问和鼓励，我真是受宠若惊而且非常荣幸。”

“我正在考虑这个问题，但还要再考虑一段时间。”希拉里说道。

“困难的问题并不在于想当总统吗或是能赢吗，而在于为什么。为什么要这么做？这样做能带来什么不同？”

希拉里指出，美国正在经历一段政治异常期。

“有人主张让我们的债务违约，看到这些出格的事情令人沮丧、甚至尴尬。”

“短时间内我不会做出决定，因为我很享受现在的生活。我很快乐。”希拉里周二说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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