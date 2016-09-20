日相安倍与希拉里会晤 强调TPP贸易协定重要性

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透纽约9月19日 - 日本官员称，日本首相安倍晋三周一会见美国总统候选人希拉里，强调美国批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)至关重要。希拉里对TPP持反对立场。
这些官员称，这场会晤是应希拉里的请求而安排，双方在安倍于纽约下榻的酒店会晤了约15分钟。安倍到纽约是为参加联合国大会。
这些不愿具名的官员称，双方强调了强化美日安保关系的重要性，而且均阐述了各自对TPP的既有立场。TPP协定现已达成，但尚未得到美国和日本的批准。
希拉里是11月8日美国大选的民主党总统候选人，虽然在担任国务卿期间曾拥护TPP，但她本人对TPP协定持反对立场。该协定不受工会及环保团体欢迎。
安倍周一在纽约向美国商界领袖发表讲话时称，TPP是美国政策重心向亚洲再平衡的“支柱”。美国政策重心向亚洲再平衡，旨在应对中国的崛起。
“通过TPP，美国可以表明决心在日益成长的亚太地区发挥领导作用，”安倍称。
“日本和美国都必须尽快推动TPP在国内获得批准，”安倍说道。“成败会影响全球自由贸易体系的方向，及亚太地区的战略环境。”
安倍称，他将争取在将要开始的日本议会会期批准TPP。
“日本将不遗余力，希望美方也这样做，”他说。
安倍没有与共和党候选人特朗普会面。特朗普曾指责日本在与美国的安保联盟中没有尽到一己之力。日本官员表示，特朗普没有要求进行会面。(完)
(编译 刘秀红/侯雪苹；审校 蔡美珍)
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