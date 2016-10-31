焦点：希拉里阵营就邮件调查向FBI局长施压 要求公布新发现详情

路透华盛顿10月30日 - 美国民主党总统候选人希拉里的高级助手周日愤怒谴责美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)，要求其迅速公开新发现细节。此前科米透露，FBI将调查新发现的与希拉里使用私人服务器有关的邮件。

了解情况的消息人士周日称，科米可能并不完全掌握关于这些邮件内容的全部信息，因FBI并没有详细检查这些邮件内容的法律授权。

希拉里竞选总干事John Podesta以及竞选经理Robby Mook抨击科米，指其在不知道这些材料是否重要的情况下，就向国会致信通知将检查邮件。

Podesta在CNN的State of the Union节目中表示，科米的信中“含沙射影很多，事实成份却很少”，并指责科米在距离11月8日大选投票日如此之近的时候透露一项调查的部分信息，完全打破了以往的先例。

“我们要求科米先生站出来，解释究竟是什么情况，”Podesta并补充说，这些邮件的重要性还不清楚。

“科米必须站出来解释他为何采取这种前所未见的做法，特别是他自己在信中对(国会)说这些电邮可能没有太大重要性，”Podesta说。

科米在司法部官员反对下发出了这封信。目前正值希拉里和特朗普的白宫宝座之争进入最后关头，这封信让选情更复杂，特朗普将邮件问题作为抨击希拉里贪腐和不可信的依据。

科米7月时曾宣布FBI对希拉里担任国务卿时期的电邮调查行动结束，而且没有任何指控罪名。而今他在信中表示，FBI将审视这批新发现的电邮，判定它们与希拉里处理机密文件案的关连性。

**“在台面上摊开来”**

“如果真有什么新讯息，应将它在台面上摊开来，”Mook在电视节目中说，并称这些电邮内容可能和之前已经审视的电邮一样，或者甚至完全不相干。“而且之前就已经报告过，这些邮件可能不是希拉里寄发或收到的。我们一无所知。”

知悉调查行动的人士周五说，最新这批电邮是在进行另外一宗针对Anthony Weiner的调查所发现的，他是希拉里助理Huma Abedin的丈夫。

Weiner是前纽约州民主党议员，FBI正在调查他涉嫌向北卡罗来纳州一名15岁女孩传送不法简讯。

熟悉内情的消息人士表示，FBI调查员从Weiner的电脑所发现的内容，让他们认为此可能与希拉里使用电邮习惯的调查案有相关性。

但消息来源表示，FBI的结论认为无法在没有进一步法律授权的情况下进行完整调查，例如搜索票。搜索票通常需要法官或地方法官的批准。

根据标准程序，FBI可能向司法部联邦检察官提出签发搜索票的要求。但这种情况可能较复杂，因为司法部已暗示，对于科米决定公开披露FBI对这批新电邮感到兴趣，司法部对此颇感无奈。

目前无法取得FBI官员对调查情况的看法。

特朗普周日透过推特炮轰民主党人士，称他们对科米的抨击是伪君子的行为。

在信件出现前，希拉里民调支持度已明显领先特朗普。最新民调显示，希拉里领先的幅度略见缩小。

民主党副总统候选人凯恩(Tim Kaine)表示，科米应提供电邮的详细内容，让选民了解全盘实情。

“那些可能是已获得分析的内容的副本，”凯恩接受美国广播公司(ABC)访问表示，“它们有可能与希拉里完全无关。你必须将完整的信息告诉公众。那是希拉里想要的，也是美国民众应该了解的。”(完)