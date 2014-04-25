卡罗琳·肯尼迪支持希拉里2016年竞选总统

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿4月24日（记者 Susan Heavey） -美国驻日本大使卡罗琳·肯尼迪表示，如果前国务卿希拉里角逐2016年总统大选，她将支持希拉里，并希望希拉里选择竞选。
周四播出的媒体采访中，卡罗琳·肯尼迪表示希望希拉里寻求成为2016年民主党总统候选人。卡罗琳·肯尼迪对ABCNews说，如果希拉里竞选总统，将支持希拉里。卡罗琳和她现已过世的叔叔爱德华·“泰德”·肯尼迪在2008年总统大选民主党候选人之争中选择支持奥巴马，而不是支持希拉里。
卡罗琳·肯尼迪目前作为驻日大使远离华盛顿政治。但她是前总统肯尼迪的女儿，也是美国最出名政治家族的重要一员，因此仍被密切关注，尽管一些人质疑肯尼迪家族目前的影响力。
尽管支持者开始筹集竞选资金，希拉里仍没有宣布参加竞选。她的女儿Chelsea上周宣布怀孕，也引发外界对希拉里的未来以及她是否会竞选总统的揣测。
“我知道这听起来是老生常谈，但两年在政治中是很长的时间。我相信她期待着成为外婆，我知道她必须很快作出决定。”卡罗琳·肯尼迪对ABC说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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