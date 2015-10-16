希拉里获美国政坛后起之秀支持 或选其做竞选搭档

美国民主党总统参选人希拉里周四赢得了住房与城市发展部部长朱利安·卡斯特罗（Julian Castro）的支持。希拉里表示，如果她在民主党党内初选中获胜，将认真考虑让拉丁裔的政坛后起之秀朱利安·卡斯特罗成为其竞选搭档。拉丁裔在美国快速壮大，是重要的投票群体，在近期选举中多支持民主党。路透