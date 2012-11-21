希拉里抵达中东 寻求促成巴以停火

美国国务卿希拉里周二晚间与以色列总理内塔尼亚胡会面，她承诺努力促成巴以在“未来几天”停火。内塔尼亚胡表示，他更倾向於“长期”外交解决方案，但重申准备好加大对哈马斯火箭弹袭击的回击力度。图为希拉里与内塔尼亚胡在联合记者会上。路透