希拉里称南中国海争端不应诉诸威胁等手段

美国国务卿希拉里周四在金边举行的东亚峰会上呼吁，对南中国海有主权诉求的国家，不应诉诸恐吓及威胁等手段，剑指中国。希拉里称，美国希望所有相关方举行会谈，这一立场可能让中国感到失望。中方希望通过双边会谈解决南中国海争端。