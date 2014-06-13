希拉里称不希望苏格兰独立 欧盟需要英国

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透6月13日 - 美国前国务卿希拉里周四接受BBC采访时表示，希望苏格兰独立之事“不发生”。这呼应了上周总统奥巴马发表的类似评论。
苏格兰将于9月18日举行公投，决定是否脱离英国宣布独立。
“我不希望你们失去苏格兰。”希拉里说道。
奥巴马此前曾表示，美国希望英国是一个“团结的”合作伙伴，但苏格兰公投是苏格兰人自己的决定。奥巴马还明确称希望英国留在欧盟。
当被问及英国的欧盟成员国身份时，希拉里说道：“欧洲需要英国。”她说她认为英国给欧洲带来了重要的看法，特别是经济危机之后。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。