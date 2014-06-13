希拉里称不希望苏格兰独立 欧盟需要英国

路透6月13日 - 美国前国务卿希拉里周四接受BBC采访时表示，希望苏格兰独立之事“不发生”。这呼应了上周总统奥巴马发表的类似评论。

苏格兰将于9月18日举行公投，决定是否脱离英国宣布独立。

“我不希望你们失去苏格兰。”希拉里说道。

奥巴马此前曾表示，美国希望英国是一个“团结的”合作伙伴，但苏格兰公投是苏格兰人自己的决定。奥巴马还明确称希望英国留在欧盟。

当被问及英国的欧盟成员国身份时，希拉里说道：“欧洲需要英国。”她说她认为英国给欧洲带来了重要的看法，特别是经济危机之后。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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