希拉里仍在考虑是否竞选总统 清楚“挑战”

路透华盛顿9月22日（记者 Philip Barbara） - 美国前国务卿希拉里承认，正在权衡是否参加2016年总统竞选，她很清楚如果赢得选举将面临的“政治和政府挑战”。

希拉里在接受《New York》杂志采访时表示，没有决定是否竞选总统，正在努力做出“务实的”选择。

“我不着急。我认为这是个严肃的决定，不应轻率，也不需要很快作出。”希拉里说道。

“我认为，我很了解领导人面对的政治和政府方面的挑战。无论我身居何处，我都将尽一切努力提倡我认为有利于美国的价值和政策。”

希拉里表示：“我将继续权衡那些影响我作出决定的因素。”

希拉里2月卸下美国国务卿任职以后，她和丈夫克林顿拥有了更多在家相处的时间。克林顿是美国前总统。

“我们很开心。我们和狗一起玩，看乏味的电影，长时间散步，一起游泳。”希拉里说道。

当被问及克林顿是否支持她竞选总统时，希拉里说道：“我觉得他现在根本不专注于这件事。现在，我们只想一起度过最好的时光，做好眼前在做的事。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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